Prodotti tipici e laboratori. Ecco la festa del mare

COMACCHIO

Inaugurata ieri, l’ottava edizione della Festa dei Pesci Marinati a Comacchio che, sino a domenica, animerà gli spazi della Manifattura in corso Mazzini. Ad accogliere i visitatori sono stati il presidente della Cooperativa sociale Work and Belong (curatrice dell’evento) Alessandro Menegatti e l’assessore alla Cultura e al Turismo Emanuele Mari, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale. Come ricordato da Menegatti, la Festa (patrocinata dal Comune di Comacchio e dal Parco del Delta del Po) "è nata otto anni fa con l’idea di ringraziare del fatto di avere a disposizione questo patrimonio straordinario", la Manifattura dei Marinati, dove la Cooperativa cura sia la lavorazione del pesce e la gestione degli spazi museali. "Un bene per tutti", come recita il titolo scelto quest’anno per la manifestazione. Spazi che, sotto la guida della giovane Marta, il pubblico ha potuto ammirare e conoscere. Nel corso della mattinata, un altro momento speciale è stato l’incontro ‘Living Stone’ (Pietre vive), in cui è stato presentato il progetto di cooperazione internazionale della Cooperativa Work & Belong, in collaborazione con il Comune, il Parco del Delta e la Regione, "con amici di Betlemme – ha spiegato Menegatti – e hanno costituito una piccola associazione che si prende cura e custodisce chi vive nel luogo", illustrato assieme a tre ragazze palestinesi.

Oggi, domani e domenica, la festa proseguirà con lo stand gastronomico (aperto tutti i giorni di festa dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 21.30), visite guidate, laboratori e conferenze. Stamani alle 10.30 si partirà con l’incontro su "Le esperienze di anguillicoltura del professor Arturo Bellini di Comacchio (condotte in Valle Nuova dal 1899 al 1906) e il problema dello svezzamento delle cieche di anguilla", promosso dalla consulta popolare San Camillo e Cittadinanza Attiva di Comacchio e che vedrà relatore Giovanni Gelli. Alle 11 e alle 17 si potrà conoscere "Il lavoro in Manifattura", attraverso il percorso culturale gratuito curato dalla Scuola Bottega San Giuseppe Odv; alle 18 vi sarà la presentazione del libro "Il Ragno d’oro ritrovato" assieme all’autore Luciano Boccaccini, e alle 18.30 sarà illustrato il progetto "Blu Marine e Crabe Bleu" a cura di Fondazione Avsi, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna. Per conoscere il programma completo dell’evento è possibile consultare il sito www.imarinatidicomacchio.it.

Valerio Franzoni