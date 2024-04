Bilancio, il Comune riduce il debito: "Il disavanzo cala di 480mila euro"

"Il dato importante da guardare innanzitutto è quello del risultato di amministrazione, con l’obiettivo di ridurre il disavanzo e avvicinarci al traguardo importante del suo completo riassorbimento". E’ l’analisi del rendiconto 2023 del sindaco Dario Bernardi, approvato dal consiglio comunale. Un risultato che conferma il percorso degli anni precedenti, perché "il recupero di disavanzo complessivo durante l’esercizio di quest’anno è stato di 480mila euro, il disavanzo passa da 1 milione 670 mila del rendiconto 2022 a 1milione 190 mila attuali. Siamo all’86% del disavanzo recuperato rispetto a quello iniziale del 2017, in un momento storico anche molto complesso per l’aumento dei costi dei servizi e del caro energia. Complessivamente in tre rendiconti chiusi la nostra amministrazione ha recuperato 2 milioni e 900mila euro circa. Ricordo sempre che è un obiettivo primario della nostra azione perché stiamo rendendo un servizio alla collettività e a chi verrà dopo, riportando il bilancio in condizioni di ordinarietà, cosa che consentirà al Comune di avere nuovamente avanzo libero da utilizzare in aumento dei servizi e investimenti". Trovano conferma anche diversi altri dati positivi in linea con gli anni passati: la liquidità con la disponibilità di cassa sempre in positivo, senza nessun ricorso all’anticipazione di tesoreria, e i tempi di pagamento ai fornitori, dove l’indicatore segna -12 giorni rispetto ai 30 previsti. Tutti i limiti di spesa per il personale e dell’indebitamento sono rispettati, così come gli equilibri e il risultato della gestione sul singolo esercizio è ampiamente positivo. "E’ complesso amministrare in queste condizioni – aggiunge – ma cerchiamo di intaccare i servizi al cittadino il meno possibile e al contempo avanzare sul nostro percorso di risanamento". Sul fronte investimenti, nonostante la situazione di bilancio del Comune, la quota di somme in gioco è importante, in gran parte da finanziamenti esterni: attualmente sul bilancio, a carico dei diversi esercizi tra il 2023 e successivi, c’è una quota di 9 milioni 988 mila euro, di cui sull’esercizio 2023 ne sono stati realizzati oltre 1 milione 75 3mila: sui cantieri principali come piscina e campo sportivo sintetico, ma ci sono anche i 120 mila di riqualificazione energetica del Nido e i 90 mila della materna Nigrisoli, che saranno ripetuti quest’anno a completamento dell’intervento.

Franco Vanini