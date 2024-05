Mobilità sostenibile. Incontro con Fiab

Domani alle 17.30 allo Spazio Grisù di via Poledrelli, FIAB Ferrara incontra i candidati alle prossime elezioni sul tema della mobilità attiva e sostenibile. Nelle scorse settimane FIAB ha inviato ai quattro candidati una serie di domande, dalla trasformazione urbana delle città 30 alla Ciclabilità del territorio, "resa complicata dal numero eccessivo di auto in circolazione", dai percorsi casa-lavoro e casa-scuola ai collegamenti con le frazioni dopo aver analizzanto il Pums approvato nel 2019. "Ferrara Comune Ciclabile a 5 bikesmile – dichiara Antonio Casadibari, presidente Fiab Ferrara – avrebbe le carte in regola per proporsi come città delle biciclette, non solo sui cartelli stradali ma in concreto e nel quotidiano". "Parlare di mobilità piace poco a chi fa politica – conclude Giuliano Giubelli, vicepresidente Fiab Italia e referente mobilità di Fiab Ferrara – apparentemente perché non produce consenso, ma contiamo che le risposte che ci forniranno Anselmo, Botti, Fabbri e Zonari possano contribuire a chiarire le loro posizioni su questo tema. Confido che escano dichiarazioni di intenti mirati a progettare e realizzare infrastrutture e servizi adeguati a chi sceglie di utilizzare la bici. Il 3 aprile il consiglio, la commissione e il parlamento Ue hanno firmato la Dichiarazione Europea sulla ciclabilità. Ferrara ha le caratteristiche per essere protagonista di questa transizione, vediamo se la politica locale saprà cogliere tale opportunità".