"Lavoro, servizi e Adriatica: ecco le priorità"

Sabato pomeriggio il parco della Pieve di San Giorgio di Argenta ha ospitato un momento di festa nell’ambito della campagna elettorale del sindaco uscente Andrea Baldini. Cinquecento persone hanno partecipato all’evento, durante il quale il candidato ha presentato la coalizione che lo sostiene e il progetto per Argenta. "Oggi ci troviamo alla Pieve, un luogo splendido, cuore del parco del Delta del Po – afferma Baldini –. Un luogo dove il Pnrr è realtà e cambierà il paesaggio, un luogo che racconta Argenta nella sua capacità di stupire ed emozionare, e infine il luogo dove Argenta è nata, XV secoli fa". Sono 76 i candidati che "insieme a me si sono messi a disposizione per creare e sostenere un progetto per Argenta, e abbiamo un solo obiettivo: vincere le elezioni". All’apertura della sede elettorale Baldini ha chiesto a tutti coloro che compongono la sua squadra di essere "semplicemente se stessi. Con la forza delle nostre azioni, e delle nostre idee possiamo chiedere la fiducia dei nostri concittadini, possiamo confermare quella che ci è stata data fino ad oggi. Lo possiamo fare perché ci siamo stati sempre, anche nei momenti difficili, quelli più bui come il Covid, quelli incredibili dell’alluvione. Ci siamo e ci saremo perché siamo figli di questa terra che ci ha insegnato l’impegno e il senso del servizio. Faremo una campagna elettorale che cercherà di costruire dei momenti di felicità, con l’obiettivo, tutti insieme, di fare un passo avanti, senza lasciare nessuno indietro".

La coalizione è composta da cinque liste: Andrea Baldini sindaco, Argenta riformista, Futurogreen, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. È il lavoro il tema che fa da linea guida del progetto per il paese. "Ogni giorno – ha detto Baldini – vogliamo essere al fianco dei lavoratori e delle imprese, vogliamo essere d’esempio perché chi è intenzionato a fare le cose fatte bene possa trovare un luogo fertile in cui far crescere la propria idea d’impresa, un luogo nel quale a partire dalla famiglia e dalla scuola sia chiaro il valore del sapere. È il capitale umano la ricchezza vera. Le donne e gli uomini che sono qui. In questi anni abbiamo seguito e sostenuto chi ha deciso di creare ad Argenta delle opportunità". L’11 maggio verrà depositato il programma. "Lo stiamo scrivendo – ha aggiunto il candidato – mettendo insieme le idee dei più giovani e dei più anziani, dei lavoratori e degli studenti, dei pensionati, delle imprese e delle loro maestranze, di tutti coloro che vogliono dare un contributo. Sarà ambizioso e realistico e non sarà scritto su un foglio bianco perché in questi cinque anni abbiamo già scritto tantissimo: lavoro, scuola, servizi al territorio, sicurezza. La Statele16 si sposterà: oggi alcuni dei nostri paesi sono attraversati da essa, ma cambieranno".