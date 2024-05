FERRARA, Successo per la ‘Camminata del benessere’ sulle Mura con la lista civica ‘Ferrara al Centro’

Tanti ferraresi si sono uniti al gruppo della lista civica ‘Ferrara al Centro’ alla ‘Camminata del benessere’ sulle Mura guidati dall’assessore Andrea Maggi con la madrina Susanna Messaggio. Il ‘biscione’ di persone, contrassegnato dagli zainetti con il colore simbolo della lista, l’arancione, ha percorso il tratto di Mura degli Angeli, recentemente riqualificato. Parola d’ordine, stili di vita sana, movimento, e buoni rapporti, finalizzati al benessere delle persone. "Promuoviamo la vita attiva, il movimento e le buoni prassi per la salute, nel cuore di una città che ne è divenuta l’emblema, grazie alle straordinarie piste ciclabili e alle nostre Mura gioiello di arte e cultura ma anche patrimonio prezioso per praticare sport all’aria aperta – così Maggi, ideatore dell’iniziativa –. Fare lunghe passeggiate è senza dubbio la più semplice delle numerose attività fisiche che possiamo fare per mantenere uno stile di vita sano; proprio recentemente abbiamo allestito quattro nuove palestre all’aperto dove è possibile anche allenarsi con appositi attrezzi dopo l’attività". A tenere a battesimo l’iniziativa una madrina d’eccezione: Susanna Messaggio che nel 2008 ha partecipato alla maratona di Milano scrivendo anche il libro ‘Correre, dalla poltrona alla Maratona 9 mesi di allevamento’. "Correre fa parte di noi. Aiuta a conoscersi, a capirsi e, di conseguenza, ad affrontare la vita di tutti i giorni" ha affermato Messaggio.