La dignità infinita della persona. Dibattito con l’avvocato Amato

La Fondazione Enrico Zanotti promuove il secondo laboratorio di sussidiarietà della Scuola di politica sul tema ‘La dignità infinita della persona umana radice di una costruzione sociale libera’. L’incontro si svolgerà domani, alle 18,30, presso il Collegio Borsari in via Borsari 4. All’intervento del relatore Avv. Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la vita, seguirà un dialogo a partire dal racconto di esperienze significative di famiglie e associazioni sui temi che dominano il dibattito della politica nazionale e internazionale, quali il diritto all’aborto e all’eutanasia. La Scuola di Politica vive della partecipazione e del contributo di tutti, politici, giovani, adulti che desiderano prendere posizione sulle questioni che permeano la vita, al fine di pervenire ad un giudizio di ragionevolezza da manifestare anche pubblicamente, perché espressione della corrispondenza con l’umana natura di ogni uomo. Per ciò stesso che vive, l’uomo incontra gli altri, esprime giudizi, opera nella realtà con una prospettiva comune, sociale, di promozione del bene. Questa costruzione "di una dimora buona per sé e per gli altri" richiede che i diversi livelli della società si incontrino, dialoghino e si ascoltino, soprattutto quando vengono proposti interventi normativi che potrebbero ledere alcuni diritti inviolabili dell’uomo e la libertà di espressione della persona sia come singolo che come associazione. La storia della nostra cultura e dell’umana convivenza si fondano sul riconoscimento del valore inalienabile della persona.