Tornano i premi Panathlon. Candidature fino al 12 maggio

Anche quest’anno tornano i Premi Panathlon Club Ferrara “Atleta Eccellente, Eccellente Studente”, che vedono protagonisti i migliori studenti-atleti della provincia di Ferrara. I premi

sono assegnati da una commissione aggiudicatrice interna al Club sulla base di candidature da far pervenire allo stesso Club (quest’anno entro il 12 maggio), e negli anni le scelte si sono sempre rivelate molto attente, ricadendo su atleti che si sono poi confermati ai vertici internazionali delle loro categorie e anche di più. Come tradizione i premi saranno corredati da una borsa di studio, che torna quest’anno ad essere realizzata in collaborazione con Spal e Spal Foundation. È il caso di Martina Santandrea che, insignita del premio nel 2014, è stata la prima aggiudicatrice a conquistare una medaglia olimpica, quella di Bronzo con le “Farfalle” della Ritmica Italiana nell’ultima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo. Ma, oltre a questo risultato eclatante. come non citare Marta Bertoncelli, premiata nel 2017, che, sempre a Tokyo 2020 ha esordito giovanissima ai Giochi con la sua canadese monoposto, o del poliedrico atleta non vedente Karim Gouda Said Hessan, premiato nel 2016 e vincitore della medaglia di bronzo nei 100m dorso degli European Para Youth Games svolti a Pajulahti (Finlandia).

L’Albo d’oro dei premiati, dal 2014 in poi, è disponibile sul sito www.panathlonferrara.it e, oltre ai già citati, possiamo leggere i nomi di Matteo Donegà, argento europeo di ciclismo su pista, Michelangelo Biondelli, futuro ormai certo del rugby italiano, il trio Gilli-Natali-Nativi, cestiste dal palmares già internazionale.

Dimostrazione anche nell’elenco dei premiati dello scorso anno, tutti atleti che hanno proseguito alla grande la loro carriera agonistica, dopo la motivazione che li ha portati al premio. Si tratta di Tommaso Bertarelli, Agnese Formieri, Margherita Giulianelli, Filippo Pelati e Luca Rizzieri. La commissione aveva inoltre avvalorato, su indicazione del delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, Giuseppe Francesco Alberti, una menzione speciale per l’atleta paralimpico Seif Eddine Gasmi, nato a Ferrara e classe 2004, quindi fuori età secondo il regolamento dei premi. Seif, atleta del Canoa Club Ferrara A.s.d. e del suo rigoglioso Centro di Avviamento allo Sport Paralimpico, è Campione Italiano di Canoa Paralimpica ed è entrato quest’anno a far parte della Nazionale Italiana Paralimpica. Saranno considerate valide le segnalazioni pervenute tramite e-mail all’indirizzo panathlonclubferrara@gmail.com entro il 12 maggio, che saranno vagliate da apposita commissione insindacabile nominata dal consiglio del Panathlon Club di Ferrara, in modo da poter designare i vincitori, che riceveranno uno speciale diploma di merito corredato da borsa di studio realizzata in collaborazione con Spal e Spal Foundation.