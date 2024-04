Opere contemporanee e performance, viaggio tra lavoro e creatività

Dopo la prima edizione dello scorso anno, riprendono al Consorzio Wunderkammer, Laboratorio Aperto Ferrara e Factory Grisù le attività di Make Together: il progetto dedicato ai giovani per offrire e ricevere opportunità formative e di lavoro in modo innovativo a Ferrara. Promosso e cofinanziato dal Comune e realizzato con il contributo dalla Regione attraverso le politiche a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dai Comuni capoluogo. Anche quest’anno le tre sedi del progetto aprono le proprie porte ai giovani mettendo al centro quattro temi strategici per orientarsi nel futuro del mondo del lavoro: professioni umanistiche (a cura della cooperativa Il Raggio Verde), un-design (a cura dell’associazione Basso Profilo), new media (a cura di Factory Grisù) e innovazione sostenibile (a cura di Laboratorio Aperto Ferrara). L’incontro di apertura sulle professioni umanistiche, dedicato al tema ‘Immaginare è (anche) un lavoro: costruire immaginari con il teatro, la formazione e gli eventi’, si è tenuto l’11 aprile con Enrico Gentina al Laboratorio Aperto. Ma a partire da questo fine settimana avrà inizio una fitta sequenza di attività, incontri, tavole rotonde, workshop e performance che proseguiranno nelle tre sedi del progetto fino alla fine di maggio. Oggi alle 10.30 a Grisù si terrà ‘Punto linea superficie. Dialogo sulla produzione e circuitazione dell’arte contemporanea’ con Sara Ricci e Chiara Elisa Rossini. Oggi e domani, dalle 17 alle 21, sempre a Grisù, ‘Never be lonely again. Intimacy in the Age of Machines’ di Sara Ricci e Chiara Elisa Rossini, performance con ingresso ogni 30 minuti.