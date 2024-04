Bilancio, disponibile un milione: "Risparmi sul costo del personale"

BONDENO

Opere pubbliche e bilanci, il consiglio comunale di Bondeno martedì sera ha approvato, a maggioranza, il Rendiconto della gestione 2023. "I conti pubblici sono perfettamente in ordine". E’ questo quanto il sindaco Simone Saletti e la sua giunta, hanno tenuto a più riprese a sottolineare. Da qui i numeri: l’avanzo libero di amministrazione ammonta a 956 mila euro e deriva dagli accantonamenti dei due anni precedenti e derivano soprattutto dal risparmio sul costo del personale e da 494 mila euro di Imu, dovuti al trasferimento di fondi, per gli immobili inagibili. Il Comune di Bondeno paga i fornitori in anticipo, ben prima dei 30 giorni dal ricevimento della fattura. In più ha effettuato tutti i necessari accantonamenti, come il fondo svalutazione crediti (8 milioni di euro) e il fondo destinato alle cause in corso (più di 500 mila euro). Ad assorbire la maggior quantità di spese dell’Ente sono, nell’ordine, i Servizi istituzionali e generali con oltre 3 milioni di euro, i Diritti sociali e l’Istruzione ciascuno con all’incirca 1 milione e 800 mila euro. Il personale comunale è aumentato nel corso del 2023, con sei assunzioni di ruolo a fronte di tre pensionamenti. Dal lato delle opere pubbliche sono state completate: il Ponte della Rana "Cav. Bononi", aperto lo scorso 16 dicembre e sono stati definiti interventi di efficientamento energetico ai fabbricati fruiti quotidianamente da bambini, studenti, lavoratori, associazioni. Tra questi la scuola materna per 320 mila euro, la scuola media, per oltre 400 mila euro, la biblioteca, 260 mila euro, la sede municipale per 270 mila euro, la sede della Polizia locale per 100 mila euro. Sulle manutenzioni stradali in programma ci sono il ripensamento dell’incrocio tra via San Giovanni e la strada provinciale 19 verso Ospitale e la posa di nuovi guardrail sul territorio. In tutto, le opere ammontano a un totale di 260 mila euro, finanziati per la gran parte (250 mila) tramite l’assunzione di un mutuo e per i rimanenti 10 mila euro mediante concessioni edilizie. In questi giorni è in corso la gara d’appalto, che si terrà tramite procedura negoziata.