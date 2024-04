Donazione ad Anffas grazie ai negozianti

Nei giorni scorsi, da parte del Comitato dei commercianti ’Cento in Vetrina’ in collaborazione con Confcommercio, c’è stata una bella donazione a favore del centro Anffas per persone disabili ’Coccinella Gialla’ che sorge nella città del Guercino. "Voglio ringraziare innanzitutto Roberto Giacomini per il suo gesto: infatti è stata sua l’iniziativa di coinvolgere i commercianti centesi in una raccolta meritoria a nostro favore. Azione che ha coinvolto per l’appunto il comitato "Cento in Vetrina e Confcommercio. – ha detto con entusiasmo Giordana Govoni di Anffas di Cento – In questo modo si è rinforzata ulteriormente la storica e bellissima collaborazione con il mondo del commercio di vicinato. Questa donazione insieme alla solidarietà di tanti cittadini, istituzioni pubbliche ed aziende ci permetterà di proseguire con sempre maggiore fiducia nei nostri progetti che riguardano in primis il necessario allargamento con ulteriori sei residenze il nostro centro Coccinella. Inoltre nel futuro stiamo pensando di realizzare sul territorio un piccolo biscottificio artigianale nel quale potranno lavorare le persone con disabilità: la formazione ed il lavoro infatti sono indispensabili per un pieno inserimento nella società". lI Centro socio riabilitativo residenziale per persone con disabilità è gestito da Anffas Onlus Cento ed è stato inaugurato nel 2006 in via dei Tigli, conosciuto come Coccinella Gialla dopo un concorso indetto nelle scuole medie inferiori e superiori del comprensorio centese.