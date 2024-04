"Un partito trasversale per nuove idee"

COPPARO

Un partito trasversale, con idee nuove per lo sviluppo del territorio. È questa la proposta con cui l’opinionista televisivo e convinto animalista Giovanni Mazzorana ha deciso di mettersi in gioco, candidandosi a sindaco del Comune di Copparo per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Ieri, in un noto ristorante copparese, si è tenuto il meeting in cui è stato presentato il movimento politico ‘Adesso Italia’ guidato dal segretario nazionale e generale dell’Arma dei Carabinieri in congedo Maurizio Esposito, pronto ad appoggiare il progetto di Mazzorana. Oltre ad Esposito, ad affiancare ieri l’aspirante primo cittadino erano presenti l’avvocato penalista e candidato consigliere Mauro Davin, il dottor Mauro Biolcati, l’onorevole Luca Bellotti che hanno espresso il loro convinto sostegno. "Da tempo – ha spiegato Mazzorana - sento dire che il Comune non sta progredendo, non vi è sviluppo ed è povero di eventi. Ed è per questo che abbiamo deciso di dare vita a questo nuovo partito trasversale, lontano dai partiti tradizionali, per portare nuove proposte e idee per il territorio". Linea che sta portando avanti anche ‘Adesso Italia’ a livello nazionale e, ora, anche locale. Come spiegato dall’avvocato Davin, uno dei principali obiettivi del gruppo a sostegno del candidato sindaco è quello di "aprire le porte" dell’amministrazione comunale ai cittadini, "aprendo alle loro idee, istanze e suggerimenti per migliorare il territorio. Ma anche per ascoltare le problematiche e le necessità. L’intenzione è fare di Copparo una cittadina che possa svilupparsi socialmente ed economicamente". L’onorevole Luca Bellotti, con alle spalle una lunga esperienza politica e amministrativa, ha assicurato il proprio sostegno al progetto di Mazzorana. Un rinnovamento, come si è potuto avvertire nelle parole dei relatori, che hanno subito premesso che scopo dell’iniziativa di ieri era quella di raccogliere domande e suggerimenti da parte del pubblico presente. Della lista che sosterrà la candidatura di Mazzorana, in via di completamento, attualmente sono già entrati a far parte: Mauro Davin, Alberto Verlicchi, Valeriano Frezzati, Enrico Braggion, Fabrizio Pregnolato, Marco Mezzetti, Moreno Castello, Antonio De Tommaso, Maria Paola Lagazzoli, Federica Miglioranza e Luisa Fioravanti.

Valerio Franzoni