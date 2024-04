"Sono qui per vincere. In estate si costruisca una squadra per salire"

Il centrocampista ex Verona ed Empoli ha firmato un contratto con la Spal fino a giugno 2025, e la sensazione è che la società biancazzurra voglia ripartire da lui. Buchel non nasconde il desiderio di rimanere a Ferrara, ma al contempo lancia un appello alla società: "Quando ho firmato ero convinto di aver fatto la scelta giusta, sentivo la Spal già mia perché ero capitato diverse volte da avversario ed ero sempre rimasto colpito dall’ambiente che si respirava. Ripartiamo da questa salvezza conquistata davanti ai nostri tifosi: ho un altro anno di contratto, voglio restare e fare bene, ma ci saranno prima da capire tante cose. Voglio giocare per vincere, penso che la squadra abbia l’esperienza e le qualità per farlo. Sono convinto che la società la pensa come me". Pure l’estate scorsa si pensava che la Spal potesse lottare per il vertice, poi la stagione ha preso una piega inaspettata: servirà fare le scelte giuste in sede di mercato estivo per costruire una rosa all’altezza delle aspettative della piazza e dei tifosi. Su un profilo di spessore come quello del mediano ex Ascoli, la Spal potrebbe decidere di costruire attorno un reparto di livello, potendo contare su un mix di qualità tecnica, carisma ed esperienza. j.c.