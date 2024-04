Abbandono dei rifiuti, fenomeno in crescita: trecento le sanzioni

PORTOMAGGIORE

"Aumentano gli episodi di inciviltà. Come si evince dal report della polizia locale unione Valli e Delizie che evidenziavano un crescente aumento degli episodi di inciviltà riguardo gli abbandoni dei rifiuti che ha portato a 300 contravvenzioni per gli abbandoni, e questo grazie all’alta intensità della attività in ambito della videosorveglianza, un progetto per il monitoraggio dell’abbandono dei rifiuti avviato nel 2022co l’installazione di fotocamere orientate a rilevare questi fenomeni di abbandono al di fuori dei cassonetti indentificandone gli autori". Lo afferma il leader di Fratelli d’Italia, Roberto Badolato in un’interpellanza, nella quale chiede al sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi "quali e quanti interventi sono stati eseguiti nel nostro Comune e quanti ispettori ambientali operano con la polizia locale in questa attività ispettiva. Se non si intenda, da parte di questa amministrazione, prevedere interventi di potenziamento di dotazioni strutturali e l’implementazione della video sorveglianza per fronteggiare questi episodi, cosi come altri di non rispetto del vivere civile, in quanto impegnare risorse a favore della sicurezza non deve essere considerato un costo ma un investimento a tutela della collettività". Badolato chiede anche uno sforzo supplementare, l’impiego degli ispettori ambientali.

f. v.