Fabio Tosi presenta la squadra: "Mi ricandido per il mio paese"

La sala del Teatro Severi di Migliaro, mercoledì sera, era gremita per la presentazione ufficiale della ricandidatura di Fabio Tosi a sindaco di Fiscaglia e dei componenti della lista civica ‘Attiva Fiscaglia’ che lo sosterrà nella corsa verso le urne che si apriranno i prossimi 8 e 9 giugno. Un’occasione per il primo cittadino uscente di tracciare un bilancio del proprio mandato: "Sono stati cinque anni importanti – ha ricordato –, nel corso dei quali ci siamo trovati a gestire una pandemia, nonché gli effetti di trombe d’aria che hanno colpito il territorio. Non è stato semplice, ma grazie ad un gruppo coeso siamo riusciti ad ottenere importanti risultati". "Amore e passione per quello che si fa quotidianamente" sono stati gli elementi che, secondo Fabio Tosi, hanno fatto la differenza nel percorso volto "a far diventare Fiscaglia protagonista. Il nostro territorio ha numerose potenzialità e il nostro lavoro è stato indirizzato a farle emergere". Gli importanti finanziamenti ottenuti attraverso la candidatura di progetti a bandi, "che hanno portato risorse in conto capitale per 12 milioni di euro", la riduzione del debito del Comune, gli interventi finalizzati al risparmio energetico con 1.307 nuovi punti luce a Led installati sul territorio e la nuova centrale a cippato al servizio del Centro polifunzionale di Migliarino, e l’avvio dei lavori del progetto Appi Farm (progetto di rigenerazione urbana mirato a trasformare l’ex complesso del Centro Operativo Comunale di Migliarino in una filiera produttiva innovativa, dedicata in particolare ai giovani), sono solo alcuni dei risultati citati da Fabio Tosi che non ha mancato di ringraziare la propria squadra per questi risultati. La lista ‘Attiva Fiscaglia’ si presenta rinnovata tra conferme e volti nuovi: tra i candidati consiglieri, infatti, figurano gli attuali assessori Francesco Sovrani, Renato Bertelli, assieme al presidente del Consiglio comunale Massimiliano Bruschi e ai consiglieri Roberto Buzzoni, Marco Coletta e Laura Mari. New entry, invece, sono Lisa Altafin, Debora Bigoni, Luca Succi Cimentini, Chiara Guerci, Valter Tinozzi e Andrea Zironi. Tosi ha riservato un ringraziamento a Roberto Cervi che, per motivi lavorativi, non sarà in lista, "ma sarà sempre al nostro fianco". Presto verrà presentato alla cittadinanza il programma elettorale.

Valerio Franzoni