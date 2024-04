Le sfide del Delta del Po in un incontro con il Pd

Oggi alle 14.30, alla stazione di vigilanza Foce di Comacchio, si terrà l’incontro pubblico promosso dal circolo locale del Partito democratico sul tema ‘Comacchio e il Delta del Po’. Ospiti dell’iniziativa saranno Annalisa Corrado, delegata nella segreteria nazionale del Pd e candidata nelle liste Nord-Est per il Partito democratico alle elezioni europee, e la sindaca di Ostellato e vicepresidente del Parco del Delta Po Emilia-Romagna, Elena Rossi. Diversi gli argomenti che verranno toccati nell’ambito dell’incontro: si parlerà, infatti, di preservazione dell’ambiente deltizio, subsidenza naturale e subsidenza dovuta ad eventuali nuove trivellazioni nel Mare Adriatico a ridosso della costa. "Si parlerà anche – spiegano gli organizzatori – di come poter eventualmente ottemperare alla carenza energetica in un territorio così fragile".