"Con Pagnoni il paese non è cambiato"

"L’elenco delle cose fatte" presentato sui social da Fabrizio Pagnoni nell’annunciare la propria ricandidatura, secondo il candidato primo cittadino della la Lista Civica Per Copparo Luca Fedozzi non rappresenta un "rinnovamento vero". "Non ho trovato "le basi di quel cambiamento vero" contenute nel programma elettorale presentato dalle quattro liste che sostenevano la candidatura di Fabrizio Pagnoni – ravvisa Fedozzi -. Non c’è traccia di attività diretta alla creazione di nuova occupazione favorendo l’insediamento di operatori economici ed imprenditori per localizzare nuove aziende, non è stato creato l’ufficio sviluppo impresa, per le imprese agricole non è stato sviluppato il concetto di filiera corta legata alle produzioni locali, il potenziamento dei servizi sanitari e ospedalieri "anche ricercando investimenti privati", il miglioramento dei servizi relativi alla scuola. Insomma nell’"elenco delle cose fatte" manca quella scintilla di novità e di futuro che sembrava esserci nel programma elettorale". Fedozzi, inoltre, riporta come Copparo abbia "perso 400 residenti, ha un’età media cresciuta a 53 anni e un reddito pro capite inferiore di molto rispetto a Ferrara".

