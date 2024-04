Sicurezza, arrivano altre due telecamere

Altri occhi elettronici in città per aumentare la sicurezza, soprattutto cercando di far leva sulla prevenzione vista la presenza di sistemi che possano essere un deterrente ad atti di un certo tipo. Il Comune, ora, infatti, prosegue nel progetto "sicurezza integrata – videosorveglianza e formazione per la prevenzione", dopo aver aderito a una convenzione per sistemi di videosorveglianza e servizi connessi che vede dunque l’installazione di 2 nuove telecamere. Si parla dunque di due nuovi occhi elettronici da posizionare alla Corte del Teatro, per un importo che si aggira attorno a 2.214,44 euro.