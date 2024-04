Come comunicare in altre forme: il progetto del Nodo L'associazione Il Nodo Asp, con il supporto della dirigente scolastica Lia Bazzanini, ha realizzato un percorso formativo sul sistema C.A.A. per le alunne della prima classe dell'Istituto Carducci, promuovendo nuove forme comunicative per soggetti con bisogni educativi complessi. Professionisti del settore hanno partecipato ai laboratori, dove i ragazzi hanno presentato sistemi di comunicazione alternativa. Il progetto ha incluso la mappatura dell'Istituto per renderlo più accessibile.