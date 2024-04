Bilancio comunale in salute: "L’avanzo è di un milione"

Ci sono due fattori che emergono con chiarezza dall’approvazione del Rendiconto della gestione 2023 avvenuta in Consiglio: il primo riguarda i conti pubblici perfettamente in ordine, e il secondo concerne la quantità di opere pubbliche realizzate. L’avanzo libero di amministrazione ammonta a 956 mila euro, derivanti dagli accantonamenti degli anni 2021 e 2022 di circa 300 mila euro effettuati per salvaguardare i conti pubblici in previsione degli aumenti dei costi energetici e di altre eventuali emergenze (pandemia, calamità naturali), dal risparmio sul costo di personale previsto dato che le sei assunzioni sono avvenute in corso del 2023 e non all’inizio dell’anno, e dal confermato trasferimento degli inagibili Imu pari a 494 mila euro (trasferimento invece ancora in forse per quanto riguarda il 2024). I conti in ordine dell’Ente si traducono anche nell’elevata velocità nei pagamenti: Bondeno si conferma un ottimo pagatore, saldando i fornitori ben prima dei 30 giorni dal ricevimento della fattura. In più, il Comune ha effettuato tutti i necessari accantonamenti, come il fondo svalutazione crediti (8 milioni di euro) e il fondo destinato alle cause in corso (più di 500 mila euro). Ad assorbire la maggior quantità di spese dell’Ente sono, nell’ordine, i Servizi istituzionali e generali con oltre 3 milioni di euro, i Diritti sociali e l’Istruzione ciascuno con all’incirca 1 milione e 800 mila euro. Il personale comunale è aumentato nel corso del 2023, con sei assunzioni di ruolo a fronte di tre pensionamenti. Dal lato delle opere pubbliche, invece, quasi non avrebbe bisogno di menzioni il termine del rifacimento del Ponte della Rana “Cav. Bononi”, aperto lo scorso 16 dicembre. Una miriade poi gli interventi di efficientamento energetico ai fabbricati fruiti quotidianamente da bambini, studenti, lavoratori, associazioni e cittadini in generale: la scuola materna (320 mila euro complessivi), la scuola media (oltre 400 mila euro), la biblioteca (260 mila euro), la sede municipale (270 mila euro), la sede della Polizia locale (100 mila euro). E ancora, da considerare vi sono tutte le opere avviate: dal progetto Attraversa-Menti da 1 milione di euro per Spazio29, Biblioteca e Casa della Musica alla riqualificazione dell’area antisante al Duomo, passando per il parcheggio di via Manzoni e il ponte di Scortichino. Il sindaco, Simone Saletti: "Questa quota di avanzo libero deriva perciò da scelte oculate compiute negli anni precedenti, in cui abbiamo sempre messo da parte le risorse necessarie a fronteggiare i previsti aumenti dei costi dell’energia. Fortunatamente i prezzi delle bollette sono poi scesi e ci hanno permesso di tirare una boccata d’ossigeno: basti pensare che, per la sola pubblica illuminazione, nel 2022 abbiamo pagato 968 mila euro, mentre nel 2023 581 mila, vale a dire un risparmio di oltre 400 mila euro solo su questa specifica voce di spesa".