Valorizzare i sentieri naturalistici. Ecco il progetto degli studenti

Alla centrale di potabilizzazione di Ro, il 19 aprile scorso, si è tenuta la premiazione del concorso artistico ‘La Natura in Fiaba’ che la società Cadf-la Fabbrica dell’Acqua ha proposto quest’anno alle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio. Circa 160 sono stati gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al concorso, con il supporto dei loro insegnanti. Vincitrice è stata la classe 4° della scuola primaria di Pontelangorino che ha presentato un progetto originale, multidisciplinare e in linea con quanto richiesto dal concorso. ‘La natura in fiaba’, infatti, aveva lo scopo di rendere protagonisti gli studenti in un progetto di valorizzazione dei sentieri naturalistici presenti all’interno del Bosco di Ro, tramite la creazione di piccole opere d’arte che sono state posizionate lungo i sentieri del bosco, per suscitare l’attenzione e la curiosità dei visitatori più piccoli. Un premio speciale è andato anche alla scuola primaria di Jolanda di Savoia che ha aderito all’iniziativa con tutti gli alunni. A premiare le scuole vincitrici con due buoni per l’acquisto di libri e materiale didattico del valore di 300 euro, la presidente di Cadf Maira Passarella, il dirigente degli Affari generali Cadf Pietro Buzzi, il Servizio Comunicazione ed Educazione Ambientale di Cadf, con la partecipazione dell’assessore Anna Cinzia Trapella del Comune di Riva del Po.

v.f.