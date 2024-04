Locale del Comune per le associazioni

Il Comune di Comacchio ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso gratuito a enti e/o associazioni senza scopo di lucro, di un locale della delegazione comunale di Porto Garibaldi, via Teano 5. Lo stabile non è utilizzato e non è strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali, e per questa ragione è stato deciso di aprire alle associazioni (il cui statuto preveda espressamente l’assenza di fine di lucro) che potranno presentare domanda entro le 12 del 18 maggio prossimo.