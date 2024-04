Fugge all’alt e picchia i militari. Fermato con lo spray urticante

Un cittadino nigeriano, fermato per un controllo di routine ha cercato di fuggire dai carabinieri di Copparo. Raggiunto, ha tentato di malmenare i due militari che, tuttavia, sono riusciti a vincere la sua resistenza e arrestarlo. è accaduto a Copparo, nella tarda serata di mercoledì scorso, quando i carabinieri hanno fermato un’auto per un controllo alla circolazione stradale a Tamara. L’occupante un cittadino nigeriano di 41 anni, ha cercato di sottrarsi al controllo quando i militari hanno iniziato la verifica dei documenti e dell’autovettura, dandosi alla fuga e costringendo i carabinieri, con il supporto dei colleghi di Ferrara intervenuti in ausilio, ad inseguirlo. Fuga che, tuttavia, ha avuto vita molto breve, venendo lo stesso raggiunto poco dopo. È allora che il 41enne ha tentato la strada della violenza per costringere i militari ad interrompere il loro controllo, tirando calci e pugni allo scopo di farli desistere, costringendoli a utilizzare lo spray urticante per calmarlo. Ieri il giudice del Tribunale di Ferraraha convalidato l’arresto rinviando l’udienza.