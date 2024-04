Omaggio al ’Duca’ del jazz

Torna il Gruppo dei 10, con il terzultimo appuntamento della rassegna invernale-primaverile, che vede al centro la formazione di Marco Marzola.

Si terrà domani, alle 21.30 (preceduto dalla cena), allo Spirito di Vigarano Mainarda, il concerto che prende il titolo di Essentially Ellington. April 29th Duke Ellington 125th Birthday. A esibirsi, sarà il gruppo MMQ featuring Tony Kofi, ensemble di artisti dinamico ed emozionante, con un importante repertorio rivisitato e basato sulla musica di due grandi compositori: Duke Ellington e Billy Strayhorn. Marco Marzola (basso) – che ha suonato, fra i tanti, insieme a Flavio Boltro, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso e i grandi del jazz internazionale –, Nico Menci (piano) – Menci è uno dei più grandi pianisti italiani – e Alfonso Vitale (batteria) – nato nel 1991 a Messina, Vitale è appena tornato da un tour in Inghilterra e Francia, suonando nel quintetto di una leggenda del jazz come Eddie Gomez – suoneranno insieme al grande Tony Kofi (sax alto e soprano), musicista britannico, vincitore per due volte dei BBC Jazz Awards, principale premio jazz del Regno Unito. Il concerto parte dalla volontà di celebrare il centoventicinquesimo compleanno del grandissimo Duke Ellington, nato a Washington il 29 aprile del 1899 (e venuto a mancare a New York il 24 maggio 1974). Duke Ellington, al secolo Edward Kennedy Ellington, era chiamato Duke, ovvero “duca”, da giovane, vista la nobiltà del suo portamento. 0532.436122.