Carpenteria e tessile, torna il Recruiting day

COMACCHIO

Il prossimo 2 maggio al Centro informagiovani del Comune di Comacchio, in via Teano a Porto Garibaldi, si terrà un nuovo appuntamento con il ‘Recruiting day’, volto a far incontrare domanda ed offerta di lavoro. Dalle 10 alle 12.30 sarà presente l’agenzia di lavoro Ali, che effettuerà selezioni riguardanti importanti realtà produttive del basso ferrarese. Nello specifico per Lte, azienda operante nel settore metalmeccanico che si trova nella zona Sipro di Ostellato, si selezionano addetti alla carpenteria e addetti all’assemblaggio; inoltre, per un’azienda metalmeccanica di San Giovanni di Ostellato si valutano curriculum per disegnatore meccanico 2d e 3d; per un’azienda tessile di Lagosanto, operaio/a settore moda tessile (anche generico motivato ad apprendere e da formare); addetto/a alla manutenzione per diagnostica e risoluzione tempestiva di guasti meccanici ed elettrici per importante azienda di Pomposa e operaio/a, e addetto alle lavorazioni metalliche per importante azienda di Pomposa, con esperienza nella conduzione di macchine utensili e la conoscenza del disegno meccanico. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a informagiovani@comune.comacchio.fe.it con oggetto ‘Recruiting day 2 maggio + nome e cognome’ e poi presentarsi all’appuntamento con il curriculum vitae.