Brividi tra le pagine. Focus su ‘Dracula’, classico del gotico

Sarà dedicato al libro ‘Dracula’ di Bram Stoker il prossimo appuntamento con il gruppo di lettura ‘Carlo Pagnoni’ in programma per oggi alle 10:30 alla biblioteca comunale Bassani, in via Grosoli 42, sala emeroteca. Il gruppo è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate. L’incontro, a cura di Giancarlo Moretti, è aperto a tutti gli interessati. La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione.