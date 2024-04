"Permette? Symeoni" . Il maestro e Marcello insieme in parete

Symeoni festival, oggi e domani. Inaugurazione della grande opera ‘Permette? Sandro Symeoni’. Ai blocchi di partenza la terza edizione dei Symeoni Festival, evento organizzato dall’Archivio Sandro Simeoni con Ferrara La Città del Cinema. Quest’anno l’appuntamento è per oggi e domani a Migliarino (Comune di Fiscaglia). Il festival, ideato e diretto da Luca Siano (fondatore dell’archivio Sandro Simeoni ed esperto di cartellonismo cinematografico), quest’anno si arricchisce di un momento speciale. Oltre a celebrare Simeoni, pittore di cinema originario di Migliarino, sarà inaugurata un’opera dedicata anche a Marcello Mastroianni. Quest’anno ricorrono i cent’anni dalla nascita dell’attore. Siano ha realizzato un’opera permanente di grandi dimensioni dal titolo: "Permette? Sandro Symeoni". La coloratissima grafica, che si estende lungo una superficie di ben cinquanta metri quadrati, richiama il titolo del film di Ettore Scola, “Permette? Rocco Papaleo”, interpretato da Mastroianni e per il quale proprio Simeoni realizzò il manifesto.

"Si tratta di un’installazione artistica pubblica. La mano tesa di Mastroianni – spiega Siano – rappresenta una sorta di benvenuto". L’autore, partendo da un bozzetto disegnato da Symeoni per il film, ha ridisegnato in digitale l’opera. Oggi, alle 15, si terrà “Serigrafia come metodo di stampa”, masterclass con Luca Siano e Split Image. Poi “Serigrafia artigianale: realizza con noi la tua prima stampa serigrafica”. Il team di Split Image spiegherà i vari passaggi di questa tecnica di stampa. Domani alle 11 la presentazione dell’opera “Permette? Sandro Symeoni” a cura di Luca Siano. Verrà inaugurata dal sindaco di Fiscaglia. L’enorme ‘facciata ventilata’ realizzata in kerlyte, di oltre 50 mq, in via Roma. Alle 15 si terrà “Lettering cinematografico: il disegno delle lettere nei titoli dei film”, masterclass con Luca Siano e Andrea Carrer. A seguire “Lettering cinematografico: il disegno delle lettere nei titoli dei film”, laboratorio con Andrea Carrer.