Anziani, decoro e inclusività: ecco Manzoli

FISCAGLIA

Nel tardo pomeriggio di ieri a Migliaro nella sala consiliare del municipio di Fiscaglia, la Lista Scelgo Fiscaglia si è presentata alla cittadinanza per la prima volta. Sei donne e sei uomini più il candidato sindaco Manzoli, tutti di età compresa tra i 19 e i 70 anni. Nella sala si sono raccolte una settantina di persone

La sala ha accolto oltre 70 persone, che hanno ascoltato e applaudito con trasporto gli interventi di ogni componente.

"Per chi non mi conoscesse sono Roberto Manzoli di Massa Fiscaglia e per via del mio lavoro molti mi chiamano ’il professore’. Sono presente nella vita politica locale, da diverso tempo: prima a Massa Fiscaglia come assessore e vicesindaco, poi a Fiscaglia per un breve periodo come vicesindaco e negli ultimi anni come consigliere comunale di minoranza. Distinguere il bene dal male è alla base del mio operato, è ciò che mi muove. Ho deciso di propormi come candidato sindaco perché ho avuto la fortuna di incontrare persone competenti e motivate con le quali condivido idee e valori, oggi siamo una squadra". Queste le parole con le quali ha esordito Manzoli , continuando "Quello che voglio è ottenere tempo. Sì, tempo. Tempo per dimostrarvi che in questi ultimi anni abbiamo vissuto in un mondo distopico, dove ci siamo abituati a credere a notizie riportate sui social e a ritenere straordinari eventi del tutto ordinari, perdendo la visuale su quello di cui abbiamo bisogno. Siamo stati distratti dai veri obiettivi che avremmo dovuto raggiungere. Abbiamo smesso di porci le domande giuste". Comune denominatore di ogni candidato è stata l’espressione di rispondere ai bisogni quotidiani delle persone: servizi per anziani, inclusività, decoro, condivisione della vita amministrativa. Il programma è pronto ma verrà pubblicato e distribuito solo dopo aver concluso gli incontri con tutti gli stakeholder.

Due componenti della lista non hanno potuto partecipare a causa di impegni lavorativi, ma il capogruppo ha riportato a loro nome le dichiarazioni che desideravano rendere pubbliche.

"Un esordio emozionante e gratificante" è stato definito così questo primo impegno pubblico da parte dei più giovani.

La squadra di Scelgo Fiscaglia: Marina Moretti (detta Federica), Claudio Fedozzi, Valentina Guerra, Luca Minghini, Marika Menegatti, Giuseppe De Vittorio, Alessandra Giaquinto (ex assessore giunta uscente), Marveno Brina, Alice Zoboli, Roberto Lamanna, Roberto Marinelli, Stefania Orlandini.