Ospedali, in un anno oltre 140 aggressioni

Il fenomeno delle violenze, sia verbali che fisiche, al personale sanitario sta raggiungendo livelli preoccupanti. I numeri, su cui è stato fatto il punto in prefettura, parlano chiaro: in regione nel 2023 sono stati registrati 2.401 episodi violenti, di cui 142 solo a Ferrara. Degli episodi riscontrati sul nostro territorio 86 sono avvenuti in strutture dell’azienda Usl e 56 in azienda ospedaliero universitaria. Entrando ancora più nel dettaglio, 122 fatti hanno riguardato gli infermieri, 15 i medici, il resto altri operatori. Dodici le aggressioni solo fisiche, altre quaranta quelle sia fisiche sia verbali e che hanno comportato anche danneggiamenti a cose (nessuna con esito ‘severo’). Il trend risulta altalenante: gli episodi aggressivi sono stati 98 nel 2019 e 72 nel 2022. L’aumento più spiccato è nelle aggressioni verbali (127 nel 2023) e questo dimostra anche una maggiore sensibilità e attitudine a denunciare da parte degli operatori, grazie alla sensibilizzazione messa in atto dalla direzione. Il 65% delle aggressioni ha riguardato operatrici di sesso femminile, evidenziando anche un problema legato al genere. I servizi più colpiti sono il pronto soccorso, il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, le Medicine interne, le strutture ambulatoriali e, in particolare, quelle legate a Serd e Salute mentale. Tra i fattori di rischio sono stati elencati l’aumento di pazienti con disturbi psichiatrici e comportamentali, l’utilizzo di droghe e alcol, i fattori strutturali come la scarsa illuminazione dei luoghi e gli accessi non regolamentati, l’attesa e il limitato numero di operatori presenti e la loro limitata preparazione a riconoscere i comportamenti aggressivi.