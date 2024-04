Targa al merito per gli sportivi: "Orgogliosi di questi ragazzi"

Il consiglio Comunale di Bondeno ha premiato con una targa al merito sei sportivi della asd Atletica Bondeno distintisi in varie discipline durante gli anni 2023 e 2024. Hanno ricevuto le benemerenze Elena Chiodi, Sara Chiodi, Alessandra Bighi, Annamaria Cirelli, Paola Fornasari e Federico Antoniolli. A premiare gli atleti a nome dell’assise sono stati il sindaco, Simone Saletti, la presidente del consiglio Comunale, Anna Marchetti, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati, la quale ha anche elencato i risultati ottenuti singolarmente dai sei sportivi premiati. Elena Chiodi è specializzata nei lanci e il miglior risultato di quest’anno è un primo posto ai campionati regionali Fidal di getto del peso, con la misura di 12,08 metri (categoria allievi). Anche Sara Chiodi, nella categoria cadette, è specializzata nel lancio del peso e del disco, e l’anno scorso ha ottenuto due primi posti nel getto del peso ai campionati nazionali Uisp (9,54 metri) e al meeting regionale indoor Fidal (9,69 metri). Alessandra Bighi è invece specializzata nel salto in alto: con la misura di 1,57 metri ha ottenuto quest’anno un secondo posto ai campionati regionali Fidal nella categoria cadette. Si passa poi alla velocità con Annamaria Cirelli, la quale ha brillato nella categoria ragazze ai campionati regionali Fidal con i 60 metri piani corsi in 8,48 secondi, tempo che le è valso il primo posto. Si torna ai lanci con Paola Fornasari, che nella categoria master ha saputo ottenere due primi posti ai campionati regionali Fidal rispettivamente con il lancio del disco (23,56 metri) e del peso (9,07 metri). In ultimo, il mezzofondista Federico Antoniolli ha vinto nel 2023 i campionati regionali Fidal, categoria master, con i cinquemila metri piani corsi in 16:22.66. Sei atleti di età e specializzazioni differenti, accomunati dall’appartenenza a una società storica del territorio qual è l’Atletica Bondeno. A nome del gruppo ha parlato il presidente, Daniele Guandalini: "Siamo a Bondeno dal 1977 e vogliamo sempre guardare oltre: contiamo su un ottimo vivaio di lanciatori. In più, grazie all’intervento del Comune, adesso abbiamo una pista di atletica interamente ripristinata".