Scrittura araba. La calligrafia diventa un’arte

‘Magiche lettere tra le dita’ è il titolo del workshop dedicato alle famiglie che vogliono sperimentare la calligrafia araba, organizzato dall’associazione Al Kalima-Scuola d’Arabo, con il sostegno di Anolf, Hotel Orologio e Viale K. L’iniziativa culturale con il maestro Amjed Rifaie è in programma per il 5 maggio, dalle 10 alle 13.30, in via Mura di Porto Po 9. L’iniziativa sarà un’occasione unica per avvicinarsi a questa forma di arte, con la guida di Rifaie, iracheno residente a Roma da 12 anni, artista di spicco a livello internazionale nell’ambito dell’arte calligrafica araba, che collabora con enti della cultura e del turismo di diversi paesi arabi. I suoi lavori decorano anche la Fao a Roma e le sue opere sono state esposte in anche in Senato (iscrizioni entro il 30 aprile contattando il 329.5444808 o alkalimaferrara@gmail.com). La calligrafia araba è considerata un’arte sacra e mistica e anche una forma di meditazione e rilassamento, aiuta a conoscere noi stessi e a imparare la pazienza, la tranquillità e la concentrazione. È prevista una parte teorica di introduzione alla calligrafia araba ed esercizi pratici, con un momento di meditazione attraverso la calligrafia e la musica. Non è necessaria la conoscenza dell’alfabeto arabo poiché l’attenzione si focalizza sull’aspetto artistico, mistico, meditativo e spirituale della scrittura.

"Abbiamo voluto declinare questa iniziativa alle famiglie, non solo ai bambini o agli adulti bensì creare un momento di condivisione tra familiari che contribuisse a create legami e ricordi speciali – ha detto Arianna Salmi presidente dell’associazione –. La calligrafia araba è una forma d’arte che ha la capacità di trasformare le lettere in creazioni visive uniche dalle curve eleganti e dai tratti vigorosi, che invitano chi le osserva in un mondo di bellezza. Ecco perché attraverso la pratica e l’apprendimento della calligrafia araba, le famiglie possono esplorare insieme un aspetto importante di un ricco patrimonio culturale e arricchire le loro relazioni di senso di appartenenza e continuità di valori e tradizioni". A ogni famiglia verrà infine regalato un kit di calligrafia araba composto da due calami di bambù fatti a mano, una boccetta di inchiostro, un contenitore di inchiostro con il filo di cotone, uno straccio per pulire e un manuale piccolo di calligrafia di stile Naskh per livello base. La scuola Al Kalima è una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro che nasce nel 2021 dal progetto condiviso con tante famiglie ferraresi, per creare uno spazio educativo e culturale aperto a bambini, ragazzi e adulti desiderosi di imparare la lingua araba.