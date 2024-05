La piscina non chiude, il sindaco proroga la gestione

Ci sarà la proroga fino al 30 novembre alla società padovana Swim Project per l’espletamento del servizio di gestione della piscina comunale di Codigoro che scadeva alla fine del mese, assegnato per un anno per complessivi 48mila euro. Non chiuderà l’impianto natatorio codigorese da sempre vittima della maledizione di "Penelope".

Infatti trovata la ditta che lo gestisce per vari motivi non si riesce a far proseguire la gestione, e si ricomincia quasi daccapo ogni volta. Anche la precedente società che gestiva fu allontanata dalla stessa amministrazione comunale con una buona uscita di 132mila euro per evitare lunghe cause civili. "Proprio per questo - precisa il sindaco Alice Zanardi - vogliamo poter fare un bando, previsto fin dallo scorso anno, per una gara aperta tesa ad una riqualificazione dell’impianto natatorio nel medio-lungo periodo. Puntiamo ad invitare ditte serie che prendano la gestione della piscina e al tempo stesso possano programmare progetti per un rilancio totale".

Il primo cittadino sottolinea inoltre come l’amministrazione comunale creda nelle potenzialità della piscina e per questo stia investendo "un milione 200mila euro per lavori che prevedono il cambiamento delle caldaie - prosegue il sindaco - l’impermeabilizzazione delle vasche, la coibentazione di tutta la struttura nonché la sostituzione per un maggiore efficientemente degli infissi e delle porte a vetro per rendere l’impianto natatorio molto più economico nei consumi".

Va detto che rispetto alla precedente gestione, quella attuale ovvero la Swim Project ha rilanciato molto l’impianto natatorio. Dalla direzione della piscina di Codigoro dichiarano che siano oltre 50mila le presenze annue, una centinaio gli atleti, bimbe e giovanissimi compresi fino ai ragazzi più grandi che praticano sport agonistici quali: nuoto sincronizzato, pallanuoto, partecipando in base all’età a diversi campionati, e nuoto. Ricordano i corsi di acquacità per i più piccolissimi ed anche quelli con tanto di sollevatore per le persone disabili. Diverse anche le giornate per le famiglie proposte con percorsi gonfiabili, da affrontare genitori e bimbi assieme, le lezioni di fitness nonché le prove d’esame per "Assistente Bagnanti", richiestissimi sui lidi comacchiesi. Si spera che l’eterna querelle sulla gestione della piscina si concluda in modo positivo soprattutto per i tanti utenti.

cla. casta.