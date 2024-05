Il parco ’Pontino’ torna a rivivere: "La Pro Loco gestirà area e chiosco"

L’area verde Pontino Tagliapietra torna ad aprire, grazie all’accordo di collaborazione tra Comune e Pro Loco di Copparo. L’associazione ha infatti proposto il progetto "Andiamo al Pontino", che prevede la gestione del punto ristoro accanto alla pista ciclabile, così da promuovere percorsi enogastronomici del territorio; il coinvolgimento diretto di associazionismo e realtà locali nell’organizzazione di eventi culturali e legati alla socialità e al tempo libero; l’organizzazione di iniziative ludico-motorie, in collaborazione con realtà sportive locali; l’apertura per la fruizione di uno spazio adatto a tutte le età. Gli obiettivi del progetto sono implementare il riconoscimento del Parco Pontino quale luogo di aggregazione per tutta la comunità, valorizzando la valenza pubblica dell’area. E inoltre, offrire occasioni di aggregazione e di socializzazione alla comunità, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi, e incentivare il volontariato e sensibilizzare la promozione delle attività sportive. Dunque, uno spazio aperto a tutta la comunità. Il debutto del progetto che è stato presentato da Pro Loco prenderà il via domenica, con l’apertura del Pontino per la prima giornata all’insegna del divertimento all’aria aperta, con proposte dedicate a grandi e piccini. Una "maratona di dieci" ore, quella che animerà l’area verde di via Agnelli: si comincia alle 11, con la disponibilità delle griglie: si potranno gustare aperitivi e cocktail al bar e deliziosi panini con salsiccia, ascoltando buona musica. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà un laboratorio per bambini a cura dei "Pasticciotti" e di Francesca Buraschi, durante il quale creare piccoli pensieri fioriti per le mamme nel giorno della loro festa. Dalle 17 è previsto l’aperitivo con il dj set di Riccardo Bertazzini. Insomma, non mancheranno certo gli ingredienti per una domenica in allegria, nella bella cornice offerta dal parco copparese: un area importante, che negli anni ha ospitato diverse iniziative dedicate all’attività all’aria aperta e all’intrattenimento. Una vocazione che proseguirà attraverso la nuova gestione, siglata tramite l’accordo tra Comune e Pro Loco di Copparo che, come detto, si svilupperà anche con il coinvolgimento diretto di associazionismo e realtà locali nell’organizzazione di eventi e iniziative.

Valerio Franzoni