Canale Navigabile, sistemata la falla che si era aperta

OSTELLATO

Si è risolta in breve tempo l’emergenza che si era verificata a Ostellato per una falla che si era aperta nel canale di bonifica. L’amministrazione comunale di Ostellato, insieme agli uomini della protezione civile regionale e Avpco Ostellato, è intervenuta tempestivamente sull’argine del canale Navigabile per il tamponamento di una falla di un paio di metri di larghezza. Fortunatamente la segnalazione immediata ha consentito agli operatori di intervenire prontamente ed evitare danni. "Grazie a tutti per l’impegno e la tempestività – afferma il sindaco di Ostellato, Elena Rossi - Per cui tranquillizzo la popolazione di Campolungo in particolare". Ricordiamo che non più tardi di qualche mese fa sul Navigabile si era aperta una falla ben maggiore, dovuto all’esigenza di smaltire le acque in eccesso che avevano sommerso Conselice, creando anche un’emergenza ambientale.

f. v.