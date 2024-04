Una lista civica a sostegno di Fabrizio Pagnoni

La ricandidatura del sindaco Fabrizio Pagnoni sarà sostenuta non solo dal centrodestra compatto, ma anche da una lista civica: Uniti per Copparo. La lista ‘del sindaco’, che sarà presentata il prossimo 10 maggio, riunisce figure trasversali di grande spessore, con un minimo comune denominatore: "Siamo un gruppo di persone che vivono il territorio di Copparo – affermano i componenti - e abbiamo toccato con mano come il cambiamento del 2019 abbia portato un miglioramento evidente del nostro territorio, sotto molti punti di vista, e abbiamo potuto apprezzare la vicinanza e la disponibilità dell’amministrazione: una vera novità rispetto a prima. Abbiamo constatato e conosciuto l’impegno e la presenza del sindaco Pagnoni, mai assente nei luoghi e nei momenti della comunità. Inoltre basta guardarsi attorno per vedere i tanti miglioramenti apportati in tutti gli aspetti della vita del nostro paese". La genesi di questa lista, nel cui simbolo compare la torre estense con i colori copparesi, vuole essere all’insegna della sinergia e della coesione: "Ci occupiamo, ciascuno per le proprie competenze, di tanti aspetti diversi che hanno in comune la partecipazione e la vita della comunità. Per questo motivo ci siamo uniti: per continuare a dare vita nuova al nostro comune, per continuare ad ascoltare i bisogni della gente e a rispondere alle loro esigenze. Quanto fatto nei primi 5 anni, in nome del cambiamento, farà da leva a un rinnovato impegno per il territorio". I componenti della lista che, come detto, saranno svelati il 10 maggio, si dichiarano pronti a mettersi in gioco con le proprie idee "lavorando al fianco di Fabrizio Pagnoni, che crediamo sia la persona giusta per proseguire nel cambiamento".