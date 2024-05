Pranzo sociale a sostegno di Alan Fabbri a Ferrara, ironia e politica nel menù del Rivana Garden

Si sono ritrovati in 450, ieri al Rivana Garden, per il pranzo sociale a sostegno di Alan Fabbri. Una "giornata di festa", così l’ha definita il sindaco uscente, per "ascoltare, capire ed essere aiutati" in questa fase della campagna elettorale. Un pranzo all’insegna dell’allegria e dell’ironia, a partire dal nome, ’Frizi e magna’, con provocatorio riferimento all’accusa che, in questi anni, ha rivolto l’opposizione alla sua amministrazione, cioè quella di aver pensato solo a organizzare eventi musicali e gastronomici. "Dopo cinque anni di amministrazione – ha commentato Fabbri – abbiamo dimostrato di saper dare risposte alle famiglie, alle attività produttive, ai giovani e all’ambiente ma veniamo attaccati per cose strane. Ecco – ha aggiunto –: il menù rappresenta le critiche che mi hanno fatto in questi cinque anni. Limitare solo a questo, cioè al ’frizi e magna’, la nostra azione politica è sterile ma a questi attacchi, che continueranno fino alla fine della campagna elettorale, noi vogliamo rispondere con un sorriso e con l’ironia, che è un dono delle persone intelligenti". Ecco quindi nel menù il ’bis primi from Burana’ con ’gramigna del parco urbano; a seguire ’grigliata ignorante’ con ’contorno retrogrado’ e infine un ’dolce far niente’.