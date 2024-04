La musica entra a scuola ed è un ‘In-canto’. E’ questo il filo conduttore e il titolo di un progetto che sta coinvolgendo più di duecento studenti della scuola primaria di Bondeno e di Scortichino impegnati, in questi mesi, a preparare l’evento. Si avvicina il debutto. Il 19 maggio infatti gli studenti si esibiranno al campo sportivo di Scortichino in occasione del decennale dell’inaugurazione del plesso della frazione. Il 5 giugno poi, saranno in piazza Garibaldi a Bondeno con il coro e l’orchestra. Il progetto è il frutto di un lavoro di squadra tra dirigente, docenti, associazioni, famiglie e comune. E’ stato ideato e candidato, nel luglio scorso e finanziato, per circa 30 mila euro, tanto quanto era stato chiesto, dopo una lunga selezione come vincitore, tra migliaia di candidature nazionali, dal Ministero della cultura e da Siae. "La musica è un gioco serio, farla insieme è stata un’attività leggera – sottolinea, con l’entusiasmo di chi ci ha creduto sin dall’inizio, il dirigente scolastico Luca Maiorano – . Un ringraziamento va a tutte le maestre, che hanno aderito al progetto, perché abbiamo fatto delle scelte. Sono cento ore di impegno, dove la musica entra in classe e se i docenti non avessero preparato i ragazzi e partecipato, non si sarebbe potuto fare. Crediamo nella musica. Un ringraziamento va alla Filarmonica Giuseppe Verdi – precisa – i cui componenti tengono le lezioni, portando gli strumenti e permettendo così a tutti i ragazzi di partecipare anche alle lezioni pomeridiane e agli insegnanti della scuola di Musica Auxing che tengono le lezioni di canto corale, percussioni e flauto dolce". In nome della tradizione della filarmonica, nei giorni scorsi gli studenti della scuola primaria hanno partecipato ad un viaggio di istruzione a Busseto, luogo natale di Giuseppe Verdi, vivendo da protagonisti un’attività di promozione culturale chiamata: "I luoghi del Maestro" legata appunto al progetto "Per Chi Crea" finanziato da SIAE e vincitore del bando. Non è tutto. Tra le attività di promozione culturale c’è infatti "La Banda va in Classe". Si è tenuta nei giorni scorsi, sia a Bondeno che a Scortichino, una lezione concerto, a classi aperte, per presentare alle famiglie il lavoro degli studenti e per far sentire voce e note, accompagnati da una rappresentanza dei musicisti della Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Scortichino. Adesso si prepara il debutto e si vive l’entusiasmo dell’evento. "Per questo progetto – aggiunge Maiorano – abbiamo stretto accodi con enti, associazioni e con il Comune perché faremo i concerti in un luogo pubblico". Claudia Fortini