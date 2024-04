Turista si fa male all’Isola dell’amore: salvata dalla Guardia costiera sul delta del Po

Ferrara, 26 aprile 2024 - Passeggiava col marito all''Isola dell'amore' quando è caduta e si è infortunata: a causa della posizione, irraggiungibile via terra, è intervenuta la Guardia Costiera di Ravenna, che è riuscita a salvarla via mare. E' successo a una turista che, il 25 aprile, stava percorrendo a piedi il percorso naturalistico che corre lungo la zona impervia della Sacca di Goro che va verso la 'Lanterna Vecchia' della frazione di Gorino. In un primo tempo a entrare in azione sono stati gli uomini e le donne dell'ufficio locale di Goro, che hanno risposto a una singolare richiesta pervenuta dal 118 di Ferrara per un intervento a terra, lungo la zona costiera dell'Isola dell'amore.

Salvataggio via terra fallito

I sanitari del 118, intervenuti con l’ambulanza, si sono trovati ben presto nell'impossibilità di proseguire e raggiungere la ferita: la donna infatti si era addentrata lungo il percorso, in una zona inaccessibile ai mezzi. E' nata così l'idea di raggiungere via mare il luogo dell'intervento, richiedendo la collaborazione alla Guardia Costiera.

Il salvataggio sul delta del Po

I militari dell'ufficio di Goro hanno utilizzatoil il battello veloce Gc B46 e i sanitari del 118 sono stati imbarcati nel porticciolo di Gorino e, percorrendo i canali navigabili del delta del Po, con non poche difficoltà a causa dei bassi fondali, sono riusciti a raggiungere la sfortunata turista che non riusciva a muoversi. L'intervento si è concluso quindi con il trasporto via mare della donna nel porticciolo di Gorino, dove si trovava ad attenderla l'auto ambulanza del 118 per il trasporto al più vicino ospedale.