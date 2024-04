Salvato un cervo che rischiava di annegare. L’intervento dei pompieri

Un altro meritorio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Comacchio ha portato al salvataggio di un esemplare di cervo del peso di circa 45 chili, finito in un canale dal quale non sarebbe potuto uscire. Sul posto la squadra si è organizzata lanciando una cima galleggiante di traverso al canale così da poter trattenere il cervo mentre un altro vigile, indossando i dispositivi di sicurezza, con un lazo é riuscito a catturarlo e poi tutti assieme l’hanno issato fuori dal canale. Ora verrà liberato in un ambiente sicuro.