Unife, il ’Career day’. Studenti e laureandi incontrano le aziende e il mondo del lavoro

Stamattina dalle 9.30 alle 15 arriva al Polo Scientifico Tecnologico (via Saragat, 1), la nuova edizione del Career Day Unife, l’evento organizzato dall’Università di Ferrara per favorire l’incontro tra le imprese e chi studia o ha studiato a Unife.

Il principale appuntamento che mette in contatto le aziende con studentesse, studenti e laureate/i, future/i protagoniste/i del mondo del lavoro, vede quest’anno la partecipazione di 75 realtà imprenditoriali del territorio, nazionali e multinazionali, associazioni di categoria e Ong.

Nel programma dell’evento è inserito anche un momento istituzionale alle 10.30 con la Rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, la Prorettrice Vicaria di Unife Evelina Lamma, il Direttore Generale di Ateneo Marco Pisano, il professor Emiliano Mucchi, coordinatore e referente dell’iniziativa, le delegate e i delegati alle attività inerenti all’orientamento in ingresso e in uscita dell’Ateneo estense.

Nel corso della manifestazione le imprese si presenteranno, illustreranno le possibilità di ingresso in azienda, le posizioni aperte e le figure di maggiore interesse. Potranno inoltre disporre di un database di partecipanti all’interno del quale selezionare i profili più in linea con le necessità aziendali.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara, è dedicata a studentesse e studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori, dei corsi di laurea dell’Università di Ferrara, a laureate/i Unife e dottorande/i e dottorate/i dell’Ateneo, che avranno la possibilità di conoscere direttamente le realtà delle imprese presenti, capire quali siano i profili ricercati e presentare il proprio CV.

"Il Career Day – commenta la Rettrice Laura Ramaciotti – rappresenta un momento molto importante della vita universitaria delle nostre studentesse, dei nostri studenti e delle laureate e laureati del nostro Ateneo. Questo appuntamento offre un primo contatto con le aziende del nostro territorio e non solo, fornendo ai nostri giovani l’occasione di comprendere come inserirsi nel mondo del lavoro e quali siano i fabbisogni del mercato in questo momento. Un’opportunità anche per le aziende per incontrare il ‘capitale umano’ che si è formato nella nostra Università, risorsa fondamentale per far crescere la competitività del nostro territorio e del sistema paese. Il placement è parte integrante della mission del nostro Ateneo, che è sempre accanto ai suoi studenti e laureati dall’inizio al termine della loro carriera universitaria".