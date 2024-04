In cattedra la guardia costiera. Cento alunni pronti a imparare

PORTO GARIBALDI

La guardia costiera di Porto Garibaldi ha partecipato al progetto ‘Il nostro mare come risorsa’, realizzato dagli insegnanti della scuola primaria di Lido degli Estensi, appartenente all’Istituto comprensivo di Porto Garibaldi. E in quest’ambito, circa cento alunni hanno vissuto una mattinata in porto, incontrando i militari della Guardia costiera, i pescatori e gli operatori del mercato ittico. La guardia costiera di Porto Garibaldi ha aperto le porte della propria sede agli studenti per una visita guidata (che rientra nell’ambito delle iniziative che il Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera realizza in occasione della Giornata del Mare e della Cultura marinara), consentendo loro di conoscere il funzionamento della sala operativa, vedere la motovedetta dipendente e partecipare ad un breve momento di formazione incentrata sulla sicurezza della balneazione. Poi, gli alunni hanno assistito ad una breve attività di pesca all’interno del porto, ad opera di un’imbarcazione abilitata alla raccolta della vongola.

Tra i prodotti della battuta di pesca, hanno potuto vedere diversi esemplari di granchio blu: un altro tema affrontato nel corso del progetto, che sottolinea l’importanza di far conoscere le peculiarità del proprio territorio. La visita è poi proseguita verso il mercato ittico: lungo il percorso, gli studenti hanno incontrato il comandante di un peschereccio di rientro dalla propria attività lavorativa, che ha raccontato loro il mestiere del pescatore, i diversi tipi di pesca, gli attrezzi da utilizzare. Al mercato ittico, infine, gli alunni hanno appreso come avviene la vendita del pescato e assistito a una simulazione delle fasi dell’asta.