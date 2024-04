Malore in casa per un anziano: "Fuga di gas"

POGGIO RENATICO

Ieri mattina, attorno alle 10, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Ferrara, in via Chiesa a Poggio Renatico, a seguito di una richiesta di intervento per il malore di un uomo, allerta che è scattata con particolare urgenza per il sospetto che la causa fosse riconducibile a una fuga di gas in cucina. Stando a quanto si è poi appreso l’uomo, un anziano di 84 anni, si trovava in casa con la moglie quando si è sentito male. La donna ha dunque chiamato immediatamente i soccorsi e, una volta arrivati sul posto, i medici del 118 hanno allertato anche l’intervento dei vigili del fuoco, avvertendo nell’aria odore di gas e dunque ipotizzando una fuga di gas che avrebbe potuto essere causa di un’eventuale intossicazione. L’odore di gas, stando alle prime ipotesi, sarebbe provenuto da un fornello della cucina ma non avrebbe nulla a che vedere con il malore dell’uomo. I vigili del fuoco hanno comunque provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione e a far arieggiare i locali. Sul posto sono intervenuti anche i i carabinieri. Per l’uomo, dunque, si tratterrebbe di un malore precedente che nulla avrebbe a che vedere con l’odore di gas percepito, ed è dunque stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti del caso.

l. g.