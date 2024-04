Superbonus, l’emendamento

Un emendamento al Dl Superbonus per "estendere la deroga riguardante i benefici previsti dalla normativa del 110% anche ai comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 2012, tra cui Ferrara e numerosi comuni della nostra provincia". È questo il contenuto della modifica al testo presentata dal senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni assieme ai colleghi meloniani Marco Lisei e Miche Barcaiuolo. "La presentazione dell’emendamento – argomenta Balboni - è stata preceduta da un lavoro istruttorio con il Mef che ha garantito una copertura adeguata, stimata per ora in venti milioni di euro, a dimostrazione che la regione Emilia Romagna, a 12 anni dal sisma, è ben lontana dall’ aver completato la ricostruzione, come più volte millantato da Bonaccini e dal Pd". Quello di presentare un emendamento a dl è un impegno che il senatore estense si era preso già all’indomani dell’approvazione del provvedimento che, in un primo momento, aveva escluso dalle deroghe il nostro territorio destando non pochi malumori. La prima a sollevare il caso è stata la consigliera regionale dem, Marcella Zappaterra e, parallelamente, la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi.