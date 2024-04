Giro d’Italia, sale la febbre a Cento. Intanto ecco l’elenco degli iscritti

Si avvicina la partenza del Giro d’Italia, il 4 maggio con la Venaria Reale-Tornino, e ora si può parlare di un bel parterre di campioni al via, con l’attenzione, per la tappa di Cento del 17 maggio, sui velocisti che quest’anno saranno molti al via della Corsa Rosa per quella che si profila come una vera e propria sfida stellare negli arrivi di gruppo. Il capofila è la Maglia Ciclamino del 2023, Jonathan Milan. Tra gli sprinter più attesi, e già capaci di vincere al Giro d’Italia, troviamo Caleb Ewan (5 successi), Fernando Gaviria (5), Alberto Dainese (2), Kaden Groves (1), Biniam Girmay (1), e Tim Merlier (1). Fanno il loro esordio nella Corsa Rosa Fabio Jakobsen, 46 vittorie in carriera di cui 6 nei Grandi Giri, e due giovani velocisti che si sono messi in grande evidenza come Olav Kooij, 4 vittorie stagionali, e Laurence Pithie, vincitore della Cadel Evans Great Ocean Road Race e settimo alla Paris-Roubaix. Completano la lista dei pretendenti alle volate Phil Bauhaus, Sam Welsford, Juan Sebastian Molano e Enrico Zanoncello. E con il dorsale 42 e la maglia della Bora, è annunciato al via anche Giovanni Aleotti (foto), ciclista di Finale Emilia che, con la tappa di Cento, arriverà sulle strade di casa. Annunciati i nomi anche di Filippo Ganna, Edoardo Affini, Lorenzo Milesi, vincitore del titolo iridato tra gli Under 23, esordio al Giro per il doppio iridato Julian Alaphilippe, l’attuale Campione Europeo Cristophe Laporte, il bolognese Lorenzo Fortunato, Davide Ballerini, Simone Velasco e i campioni per la maglia rosa Tadej Pogacar, Geraint Thomas, Damiano Caruso, Romain Bardet.