Marani (Cna): "Investiamo sugli impianti elettrici"

E’ un vero e proprio appello per la sicurezza delle nostre abitazioni quello che viene lanciato da Manuele Marani (foto), imprenditore del settore elettrico e presidente di Cna Installazione Impianti. "Secondo un sondaggio nazionale – spiega Marani - oltre il 70% degli impianti elettrici domestici, in Italia, non sarebbe a norma. Non so se la percentuale esatta sia proprio questa: tuttavia, chi come me opera con gli impianti elettrici di situazioni irregolari, a rischio o di vero e proprio pericolo ne vede tantissime. D’altra parte, troppo spesso leggiamo di incidenti e piccoli e grandi incendi determinati da impianti inadeguati". Quali sono i problemi più frequenti? "Cavi elettrici troppo sottili, apparecchi salvavita vecchi e malfunzionanti, prese volanti, collegamenti fatti da persone senza alcuna professionalità. Nelle giornate di pioggia riceviamo chiamate di famiglie che rimangono al buio perché nell’impianto ci sono apparecchiature o fili scoperti: sono situazioni a rischio, che possono far saltare gli impianti".