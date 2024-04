Impresa da quattro generazioni: "Cominciò il bisnonno Amos, con fienili e campi di grano. Prime polizze anti-grandine"

Commercio e servizi sono attività per loro natura "volatili" e non di rado, quindi, le attività ad essi collegate oggi aprono e domani… chiudono. Ma ci sono eccezioni, anche storiche. E’ il caso della famiglia Giuliani che in città, da decenni – vedremo quanti – opera nel campo assicurativo.

"La nostra è la quarta generazione familiare che si occupa di polizze assicurative – dicono Andrea e Chiara Giuliani – possiamo quindi vantare una lunga e consolidata tradizione che risale almeno agli anni ‘30". A quel tempo lontano, infatti, risalgono i primi documenti rinvenuti in ormai antichi faldoni ma di notizie dell’attività ce ne sono anche in precedenza a quel periodo, secondo i racconti dei più anziani. Alla fine dunque, l’azienda conta una novantina d’anni e la sua storia inizia con il bisnonno di Andrea e Chiara, Amos, che amministrava terreni, in particolare quelli della consorte la contessa Pacchieni e che pensò bene di assicurare fienili e probabilmente anche le coltivazioni, contro la grandine. L’operazione era stata poi allargata ai vicini colleghi agricoltori. Successivamente, il figlio Roberto, maestro elementare, ereditò un bel pacchetto di polizze che gestì unitamente al fratello Carlo commercialista e insegnante a Ragioneria. Curiosa è la foto di un’auto sulla quale una cliente scrisse, a fine anni ’30, che era assicurata dai Giuliani.

Ma una nuova generazione sarebbe subentrata, quella di Giancarlo che negli anni ’60, in contemporanea con la gelateria K2, trasferì la sede operativa in via Armari 28 dove tuttora è e dove si è fortemente sviluppata. Nel 2019 sono subentrati, i figli Andrea e Chiara (laurea in Giurisprudenza il primo e in Scienze dell’alimentazione ad Agraria la seconda) titolari della "Giuliani agenzia di assicurazioni" che sono agenti plurimandatari, attivi in particolare con Allianz, ed operano praticamente in tutti i diversi rami: auto e fabbricati, persona, salute, infortuni, vita. "Si avverte – dicono –, una crescente sensibilità verso il tema assicurativo che è di sicura rilevanza. Di recente è cresciuta anche l’attenzione verso la difesa contro gli eventi atmosferici".

Alberto Lazzarini