"Mi ricandido per andare ancora più lontano"

ARGENTA

"Sempre più vicini, ancora più lontano". E’ lo slogan che ha scelto il sindaco di Argenta Andrea Baldini per la campagna elettorale che lo vedo candidato sindaco per la seconda volta consecutiva. "In questi cinque anni ho lavorato insieme agli argentani, da Anita a Santa Maria Codifiume – evidenzia - Gli argentani che hanno tenuto duro durante le grandi emergenze che abbiamo affrontato, a testa alta: in questi anni ci siamo tenuti per mano. Di mani ne ho strette tantissime, e tante mani hanno tenuto la mia aiutandomi a realizzare i progetti che credevamo, e crediamo, importanti. Abbiamo in testa Argenta come sarà fra cinque, e poi dieci e più anni, abbiamo iniziato a costruire i suoi muri, e sappiamo di che colore vogliamo che siano. È per questo che conto, in questacampagna elettorale, di stringerne ancora più mani. Conto di mettere i nostri progetti alla prova, sentire raccontate da voi ancora più storie di questa Argenta che amiamo, che viviamo, che sogniamo nei prossimi cinque anni possa portarci a stare sempre più vicini, per andare ancora più lontano". Queste le parole con le quali il sindaco di Argenta ha annunciato la propria candidatura a sindaco per il secondo mandato 2024 -2029. La campagna elettorale della coalizione di centrosinistra è partita, e numerose saranno le iniziative nelle quali incontrare il candidato, conoscere la coalizione che lo sostiene e approfondire il programma e le idee per Argenta che vogliamo condividere prima dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi. La sede elettorale sarà in piazza Garibaldi ad Argenta, nel cuore del capoluogo e sarà inaugurata domenica alle 18. Sabato 4 maggio, alle 17, una grande festa al parco della pieve di San Giorgio. Un pomeriggio per incontrare il candidato e la coalizione che lo sosterrà e passare del tempo insieme in uno dei luoghi più belli del territorio comunale. E conclude: "Sarà una campagna elettorale dedicata a noi argentani, e passeremo questo mese e mezzo come abbiamo passato gli ultimi cinque anni: tra le persone. Vogliamo iniziare presentando il luogo dove potremo incontrarci con i tanti candidati chee daranno vita al programma".

Franco Vanini