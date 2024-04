Dramma in vacanza: bimba di 4 anni colta da malore davanti ai genitori

Lido di Spina (Ferrara), 27 aprile 2024 – Dovevano essere giorni di relax e spensieratezza da trascorrere al mare insieme a mamma e papà. Un malore improvviso ha però catapultato nel dramma una famiglia di turisti milanesi arrivati giovedì al Lido di Spina per trascorrere il ponte del 25 aprile sulla nostra costa. A spezzare la serenità è stato un malessere che ha colto una bambina di appena quattro anni. A scongiurare la tragedia è stato il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato la piccola in elicottero all’ospedale di Cona.

Il tutto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri. La piccola si trova insieme ai genitori all’interno della casetta che avevano affittato in un camping di Spina. All’improvviso, mamma e papà capiscono che qualcosa non va. La bimba respira male, ha lo sguardo perso e fatica a rimanere cosciente. Chiamano aiuto e al campeggio arriva il personale del 118. I sanitari comprendono subito la gravità della situazione e tentano il tutto per tutto. I secondi scorrono lenti, accompagnati dalla paura costante che quel cuoricino si fermi per sempre.

Le cose però, per fortuna, prendono tutta un’altra piega. Le cure di medici e infermieri danno i loro frutti e le condizioni della piccola paziente iniziano a migliorare. Al termine delle prime procedure di soccorso, la bimba si riprende. Stabilizzata la situazione, viene infine caricata in elicottero e trasportata all’ospedale di Cona dove si trova tuttora ricoverata.

f. m.