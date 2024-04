Tragedia in casa, muore bimba di pochi mesi

Modena, 26 aprile 2024 – Una bambina di pochi mesi morta in casa, una tragedia che ha colpito una famiglia della bassa modenese.

L’accaduto si sarebbe verificato nella notte tra mercoledì e ieri, nell’abitazione della famiglia. Nulla avrebbe fatto presagire il decesso, sul quale non ci sarebbero dubbi riguardo alle cause naturali.

La neonata – pare di appena tre mesi – potrebbe essere stata colpita da sindrome improvvisa della morte in culla o da un malore. Non è escluso che possa essere rimasta soffocata da un rigurgito. Sul posto a lungo i sanitari del 118 ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri. E’ stato fin dall’inizio appurato come si sia trattato di una tragica fatalità. Per questo motivo la salma della piccola è stata subito liberata dalla magistratura per il funerale e non verrà svolta l’autopsia.

Sconvolta tutta la comunità mentre la famiglia si è stretta nel dolore. Nel 2018 nella nostra provincia si verificò un altro caso di morte in culla: la madre si svegliò accorgendosi che la neonata non respirava più.

La cosiddetta Sids, le cui cause restano ad oggi ignote, colpisce bambini tra un mese e un anno di età.