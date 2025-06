Muzzarelli: "A che punto sono gli studentati?"

A che punto sono le strutture che dovrano accogliere gli studenti della nostra università? Lo chiede con un’interrogazione in Regione il consigliere regionale del Pd, Gian Carlo Muzzarelli: "Vorrei sapere dalla Giunta regionale quale sia lo stato di aggiornamento degli interventi previsti da ERGO a livello regionale ed in particolare presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. In particolare vorrei sapere qual è lo stato di utilizzo del nuovo intervento di recupero dell’ex-Caserma S.Eufemia e qual è lo stato di avanzamento dei progetti di studentato negli immobili Bonacorsa e San Barnaba nel centro storico di Modena. E anche a che punto è l’attuazione dell’investimento privato di ’residenza collettiva temporanea’ nell’area delle ex Fonderie Corni, destinato a studenti universitari, giovani lavoratori in formazione, forze dell’ordine, personale sanitario, dipendenti di Seta e altre realtà aziendali, per assicurare almeno tre anni di permanenza a Modena, superando in parte l’emergenza casa. Vorrei sapere quali sono gli sviluppi relativi ai cantieri e agli interventi programmati in via Campi, volti a realizzare nuovi edifici universitari e se è previsto un piano di ulteriori investimenti nell’area universitaria di via Vignolese".