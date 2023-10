Tragico volo dalla finestra, la bimba non ce l’ha fatta: morta dopo 20 giorni di agonia

Modena, 24 ottobre 2023 – La sua vita è rimasta appesa ad un filo per venti giorni; giorni in cui ha lottato con tutte le sue forze ma, purtroppo, ieri il suo cuoricino ha smesso di battere.

Non ce l’ha fatta la bambina di un anno e mezzo che lo scorso 3 ottobre è precipitata dalla finestra della villetta di via Cervi, laterale della Nazionale per Carpi dove si trovava insieme alla giovane mamma. La piccola, di origini albanesi, aveva riportato nell’impatto al suolo un gravissimo trauma cranico e purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari che hanno tentato per giorni di salvarle la vita, si è spenta nel pomeriggio di ieri nel suo lettino della terapia intensiva al Policlinico.

L’episodio è accaduto appunto la mattina dello scorso tre ottobre quando la bambina, forse incuriosita dalla luce che proveniva dalla finestra, l’ha raggiunta velocemente gattonando per poi affacciarsi e cadere nel vuoto nella stessa frazione di secondo in cui la mamma si era girata, perdendola di vista.

La piccola si era sporta da una finestrina situata all’ultimo piano della villetta, facendo un volo di circa cinque metri. La mamma si era resa subito conto di quanto accaduto ed era scesa in cortile gridando. La giovane aveva raccolto la figlia da terra e l’aveva stretta tra le braccia, per poi dirigersi nella vicina clinica veterinaria dove il personale presente aveva subito iniziato le manovre di soccorso.

Pochi minuti dopo erano giunti sul posto i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: le condizioni della bambina erano apparse subito critiche e la piccola, intubata sul posto, era stata trasferita d’urgenza nel reparto di terapia intensiva del Policlinico. Sul posto erano intervenuti subito anche gli agenti della Volante e i colleghi della squadra Mobile, con il dirigente Paternoster. I poliziotti avevano ascoltato la testimonianza della mamma, comprensibilmente sotto choc e delle persone accorse in aiuto e sin da subito la dinamica era apparsa chiara: la piccola era rimasta vittima di un terribile incidente.

I primi ad intervenire in soccorso della giovane mamma erano stati due clienti della clinica veterinaria che, intuendo quanto appena accaduto, avevano subito dato l’allarme. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari la bambina è deceduta ieri pomeriggio a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. Il personale del Policlinico fa sapere di essere vicino al dolore della famiglia in questa terribile tragedia.